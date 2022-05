Oral-B Cross Action Vitality scontato del 43% su Amazon, prezzo folle

Lo spazzolino elettrico Oral-B Vitality offre un’azione pulente bidimensionale 2D e tratta con cura i tuoi denti assicurandoti un risultato impeccabile grazie ai movimenti di oscillazione e rotazione per rimuovere più placca possibile rispetto a qualsiasi altro spazzolino manuale. Questo prodotto è l’opzione perfetta se stai cercando un prodotto elettrico potente, in grado di curare i tuoi denti al meglio ma a un prezzo assolutamente imbattibile, considerando anche che su Amazon puoi acquistarlo a soli 17,oo€ invece di 29,90€,

Scopri un nuovo livello di innovazione nell’igiene orale grazie ad Oral-B, marca leader mondiale degli spazzolini. Tutti gli articoli Oral-B offrono una pulizia eccezionale rispetto ad uno spazzolino tradizionale e dato che stiamo parlando di un prodotto tra i best seller Amazon degli ultimi giorni, ti consigliamo caldamente di completare il tuo acquisto prima che il prezzo torni a essere quello di listino.

La massima qualità per la tua igiene orale

Lo spazzolino elettrico Oral-B Vitality offre una pulizia eccezionale clinicamente dimostrata rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. La forma arrotondata della testina Precision Clean è pensata proprio per pulire ogni singolo dente in profondità, mentre l’azione pulente bidimensionale applica movimenti di oscillazione e rotazione per rimuovere meglio la placca rispetto ad altri prodotti. Inoltre, il pratico timer di cui è dotato ti aiuta a spazzolare i denti per il tempo consigliato dai professionisti, pari a circa 2 minuti.

In più, il design professionale della testina dello spazzolino avvolge ogni singolo dente, mentre l’azione pulente 2D aiuta a rimuovere più sporcizia e residui possibili con una sola passata. Non meno importante, Oral-B offre anche un’ampia gamma di testine sostitutive, pensate per rispondere a tutte le esigenze di igiene orale e Oral-B Cross Action Vitality è compatibile con un’ampia gamma di testine, così potrai personalizzare la tua routine come preferisci. Per ottenere sempre un elevato livello di pulizia, ti basterà seguire il consiglio dei dentisti e di sostituire la testina ogni 3-4 mesi, o quando le setole appaiono scolorite e usurate. Ti ricordiamo che al momento potrai portarlo a casa a soli 12,74€, quindi non lasciarti scappare questo spazzolino finché la promozione è ancora disponibile e ci sono ancora scorte a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.