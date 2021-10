Ora potete comprare un controller Nintendo 64 per Switch

Gioite, millennials! Ora potete ordinare i nuovi controller Nintendo 64 e Sega Genesis per Nintendo Switch: bello, vero? Di fatto le spedizioni partiranno il 25 ottobre e hanno come obiettivo quello di far giocare i nostalgici delle vecchie console ai nuovi titoli con i joypad che hanno segnato l'infanzia di ognuno di noi.

Nintendo Switch: che bello giocare con i controller Nintendo 64

Per riprodurre fedelmente ai titoli per Nintendo 64 e Sega Genesis in arrivo su Nintendo Switch Online, avrete bisogno (opzionalmente, ovvio) dei controller originali. La compagnia nipponica ha pubblicato pagine per entrambi i controller Nintendo 64 e Genesis rivisitati e in chiave 2.0 e ora potete acquistarne uno in questo momento se siete abbonati al servizio di gaming Online.

Ogni periferica costa $ 49,99 e include il cavo per la ricarica mediante tecnologia USB-C. Nel caso del controller N64, questo comprende anche un rumble integrato per i giochi che lo supportano, come Star Fox 64. Entrambi i joypad verranno spediti il ​​25 ottobre e la società sta dichiarando che ogni cliente può acquistarne fino a un massimo di quattro.

Per chi non lo sapesse, Nintendo Switch Online è il servizio a pagamento che vi consente di salvare i backup nel cloud ed avere accesso a giochi dell'infanzia come Tetris 99, SNES e NES retrò e altri. Il costo di questo abbonamento aumenterà per le persone che desiderano accedere ai videogames N64 e Genesis. Tuttavia, non è necessario acquistare questi controller per poter giocare ai nuovi giochi aggiunti al piano… però ammettiamo che è molto bello utilizzare le suddette periferiche.

Voi le acquisterete? E con quale videogioco le utilizzerete? Fatecelo sapere.