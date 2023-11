ORA o MAI PIÙ: soundbar Samsung da 360W a 129€ su Amazon (-14%)

Se durante questa settimana del Black Friday hai acquistato una nuova smart TV per il salone di casa, sappi che l’eccellente soundbar Samsung da 360W è in super sconto su Amazon al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, prendendo al volo il calo di prezzo del 14%, oggi ti bastano appena 129€ per mettere le mani sull’epico sistema audio wireless 2.1.

La soundbar del colosso sudcoreano non solo costa una sciocchezza, ma è pronta a sorprenderti e soddisfare le tue aspettative sotto tutti i punti di vista.

Appena 129€ su Amazon per la soundbar Samsung da 360W: offertona Black Friday

Al prezzo di un qualsiasi impianto audio, infatti, la soundbar 2.1 di Samsung ti sorprende con un audio surround 3D potentissimo, un comodissimo subwoofer wireless che puoi posizionare in ogni angolo della stanza senza preoccuparti di eventuali fili volanti e le tecnologie Dolby Audio e DTS Virtual:X per 360W di sound potente e avvolgente.

Con un prezzo scontatissimo su Amazon per la soundbar Samsung, il Black Friday non è mai stato così conveniente come oggi; mettila subito nel carrello e sfrutta lo sconto immediato del 14% con tanto di consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.