OPPO Watch Free, wearable BELLO e VALIDO a prezzo shock (-40% Amazon)

Se pensavi che servissero svariate centinaia di euro per acquistare uno smartwatch di qualità e con tante funzionalità, forse è il caso di non farti scappare di mano questa incredibile offerta Amazon sull’ottimo OPPO Watch Free. Ad appena 59€, infatti, con uno sconto del 40%, il wearable del colosso cinese ha tutte le carte in regola per assicurarti una validissima esperienza di utilizzo in ogni momento della giornata.

Leggero, compatto e realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un buon look & feel, il device monta un bellissimo display AMOLED da 1.64 pollici con una perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Offerta Amazon impossibile da ignorare per lo smartwatch OPPO Watch Free

Perfettamente compatibile con iOS e Android tramite un’app gratuita costantemente migliorata e aggioranta, il wearable monta anche una batteria di lunghissima durata che ti garantisce fino a 14 giorni di utilizzo a fronte di una singola ricarica.

Inoltre, come se non bastasse, lo smartwatch di OPPO monta un precisissimo sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco, il calcolo della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio della qualità del sonno. A tutto ciò si affianca poi un’anima tagliata per il fitness con più di 100 modalità di allenamento per aiutarti a migliorare la forma fisica con un tracking sempre preciso.

Insomma, come hai avuto modo di scoprire il wearable di OPPO ha tutte le carte in regola per assicurarti sempre una buona esperienza utente: mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.