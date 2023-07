OPPO Watch Free: smartwatch TUTTOFARE a prezzo REGALO su Amazon

Inutile girarci intorno: il 40% di sconto immediato sullo smartwatch tuttofare OPPO Watch Free è una di quelle offerte di Amazon che non puoi assolutamente farti scappare. Con un prezzo di vendita di appena 59€, infatti, il wearable del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze a 360°.

Ti starai chiedendo cosa potrà mai offrirti un device a un prezzo così economico: OPPO Watch Free è realizzato con materiali di buona fattura e con un formidabile mix di sensori e funzionalità smart di cui non potrai più fare a meno.

Solo su Amazon trovi il 40% di sconto per il wearable OPPO Watch Free

La cassa rettangolare in alluminio abbraccia un pannello AMOLED da 1.64 pollici ad altissima risoluzione, mentre sul versante opposto un precisissimo sensore HR registra costantemente la frequenza cardiaca e la concentrazione di ossigeno nel sangue.

Alimentato da una batteria di nuova generazione che ti accompagna per ben 14 giorni con una singola carica, OPPO Watch Free è il wearable ideale per gli sportivi di ogni tipo: lo allacci al polso e inizia a registrare in automatico le più importanti informazioni relative a più di 100 modalità di allenamento.

Con un prezzo di vendita di questa portata lo smartwatch di OPPO è pronto a stupirti fin dal primo momento; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con il 40% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.