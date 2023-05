OPPO Watch Free, l'ottimo smartwatch CROLLA del 50% su Amazon

Oggi è la giornata perfetta per acquistare il validissimo smartwatch OPPO Watch Free, incredibilmente in offerta su Amazon a un prezzo super conveniente. Infatti, complice uno sconto immediato del 50%, quest’oggi ti bastano appena 49€ per allacciare al polso un wearable di altissima qualità.

Leggero, sottile, comodissimo da indossare e con una bellissima finitura oro, il wearable del colosso cinese è ricco di funzionalità smart di cui non potrai più fare a meno.

Appena 49€ su Amazon per OPPO Watch Free con colorazione oro: affare stupendo

Frontalmente un validissimo pannello AMOLED da 1.64 pollici ti permette di gestire rapidamente tutte le notifiche in arrivo dal tuo smartphone (è compatibile con Android ed iOS), mentre sul versante opposto un precisissimo sensore HR registra costantemente la frequenza cardiaca e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Alimentato da una super batteria con un’autonomia shock di 2 settimane, OPPO Watch Free è apprezzatissimo dagli sportivi di tutte le età in quanto supporta più di 100 modalità di allenamento tra cui: tennis, calcio, nuoto, corsa, ciclismo, vela, scii, yoga, golf e molto altro ancora.

Come hai avuto modo di scoprire lo smartwatch di OPPO ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

