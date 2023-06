OPPO Watch Free in offerta a metà prezzo col Sottocosto Unieuro

OPPO Watch Free è uno smartwatch dall’ottimo rapporto qualità-prezzo del noto marchio asiatico. Un ampio display AMOLED, un’autonomia da record e un monitoraggio professionale del sonno sono i principali punti di forza di un dispositivo indossabile votato all’allenamento. In queste ore grazie all’ ultima offerta del Sottocosto Unieuro lo puoi acquistare a 49,99 euro, in sconto del 50% rispetto ai 99,99 euro iniziali richiesti.

OPPO Watch Free in sconto del 50% sul sito di Unieuro

La vocazione all’allenamento del Watch Free di OPPO si nota fin dalla scelta fatta per il display, un generoso schermo AMOLED da 1,64 pollici che offre un’eccellente visibilità in qualsiasi condizione di luce. Ci sono poi oltre 100 modalità di allenamento preimpostate, tra cui corsa e nuoto. Scegli quella che più risponde alle tue esigenze, al resto ci penserà lo smartwatch, in grado di riconoscere quando inizi e termini la sessione. Insieme alla misurazione del battito cardiaco, l’indossabile di OPPO si caratterizza per l’ottimo monitoraggio della qualità del sonno durante la notte, identificando anche eventuali problemi respiratori sulla base del livello del russamento.

Completa il tutto un’autonomia da record della durata di 14 giorni con un utilizzo normale dello smartwatch. Si contano ormai sulle dita di una mano i dispositivi indossabili capaci di durare per così tanto tempo senza mai passare per una ricarica.

Cogli al volo l’ultima offerta del Sottocosto Unieuro per acquistare a metà prezzo l’OPPO Watch Free in sconto del 50%. Le spese di spedizione sono gratuite e volendo puoi anche pagare in tre comode rate da 16,66 euro senza interessi con Klarna e PayPal.

