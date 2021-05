Stando a quanto emerge in rete, sembra che OPPO stia collaborando con NIO al fine di completare lo sviluppo delle chiavi digitali per auto mediante tecnologia CCC 2.0.

OPPO con Nio per le auto del futuro

All'inizio di oggi (24 maggio 2021), OPPO ha annunciato che collaborerà con NIO per completare lo sviluppo e il test congiunti delle chiavi digitali standard per auto, basate sul modulo CCC 2.0.

Queste chiavi digitali della macchina saranno compatibili e funzioneranno con l'app wallet su smartphone e persino con gli smartwatch del gigante tecnologico cinese. Inoltre, la società ha anche annunciato che collaborerà con una serie di produttori di automobili e fornitori di primo livello al fine di offrire un supporto più ampio che includa – in futuro – più marchi automobilistici di tutto il mondo.

Pertanto, sta lavorando a stretto contatto con la casa automobilistica cinese NIO, così da completare lo sviluppo delle chiavi digitali standard basate su CCC 2.0, come da un rapporto di ITHome.

Attraverso la versione CCC 2.0 delle chiavi digitali dell'auto, OPPO mira a eliminare la necessità per gli utenti di portare con sé una chiave fisica dell'auto quando escono. I clienti potranno semplicemente sbloccare e avviare le loro auto tramite la funzione NFC integrata negli smartphone del brand o nell'applicazione wallet sullo smartwatch.

Per chi non lo sapesse, CCC sta per Car Connectivity Consortium, un'alleanza intersettoriale dedicata alla risoluzione del problema della standardizzazione dell'interconnessione automobilistica.

In termini più semplici, questo è un gruppo composto da produttori di automobili, fornitori e persino costruttori di smartphone e sviluppatori di app che stanno lavorando insieme per sviluppare un unico standard universale per le chiavi delle auto digitali.

Lo standard CCC 2.0 per le chiavi digitali per auto funziona tramite l'NFC e adotta anche una tecnologia avanzata per la sicurezza delle informazioni che utilizza il cloud computing, l'interazione sicura e altre features avanzate, come il chip di sicurezza indipendente per autorizzare – in modo sicuro – lo sblocco e l'avvio dell'auto degli utenti.

