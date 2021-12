OPPO: sta arrivando un nuovo LOW-COST con DUAL camera

OPPO PESM10 si mostra sul portale di TENAA con un pannello perforato e una doppia fotocamera al seguito. Cosa sappiamo di questo midrange?

OPPO: un midrange particolare sta per arrivare

Il colosso cinese sembra che lancerà a breve un nuovo smartphone avente il numero di modello PESM10, e lo abbiamo appena avvistato presso il portale per la certificazione TENAA. Questa ha rivelato le sue specifiche chiave e ci ha fornito anche un assaggio del suo design.

Il PESM10 sfoggia un display perforato da 6,56 pollici con una singola fotocamera nella parte anteriore. Ha un sistema a doppia lente nella parte posteriore insieme al flash LED. L'isola della telecamera ha un design rettangolare ed è posizionata verticalmente. Venendo ai numeri, la scheda rivela di avere una selfiecam da 8MP e un sistema a doppia lente così ripartito: 13MP + 2MP.

Sotto il cofano, dovrebbe essere alimentato da un processore octa-core sconosciuto con 6 GB e 8 GB di RAM con un massimo di 256 GB di memoria interna. Si dice anche che verrà reso disponibile all'acquisto in altre due configurazioni di archiviazione (64 GB e 128 GB). Lo smartphone dovrebbe anche disporre di una batteria da 4.890 mAh dotata di supporto per la ricarica rapida. Tuttavia, la fast charge dello smartphone è sconosciuta per ora.

Il telefono funziona su Android 11 e dovrebbe basarsi sulla ColorOS proprietaria. Dovrebbe arrivare in tre opzioni di colore blu, nero e rosa. Al momento non c'è molto da sapere sul telefono, ma dato che ha ricevuto la certificazione TENAA, il debutto pare che non sia così lontano.

Nelle notizie correlate, Oppo ha lanciato la serie Reno7 che comprende il modello standard e la variante Pro. Il primo è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G, mentre il secondo monta il SoC MediaTek Dimensity 1200. I telefoni sono dotati di una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 60 W e da 65 W a seconda del device in questione.