Due telefoni targati OPPO con i numeri di modello PEPM00 e PENM00 sono stati avvistati sull’ente di certificazione TENAA con specifiche e immagini preliminari. Un informatore affidabile ha affermato che questi dispositivi verranno rilasciati nei mercati cinesi come Reno 6 Pro e Reno 6 Pro +. Oggi, le pagine su TENAA di entrambi i telefoni sono stati aggiornati con le restanti specifiche.

OPPO: due smartphone in arrivo

Su TENAA è emerso che il presunto OPPO Reno 6 Pro sarà dotato di uno schermo AMOLED da 6,55 pollici con bordi curvi e con risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel. A bordo troveremo un processore octa-core da 3,0 GHz, che sembra essere il chip Dimensity 1200, associato a varianti di RAMA da da 8 GB / 12 GB e opzioni di archiviazione da 128 GB / 256 GB.

Reno 6 Pro avrà una batteria da 4.500 mAh, una una fotocamera frontale da 32 megapixel e un sistema a quattro obiettivi da 64 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel sul posteriore

Per quanto riguarda l’elenco su TENAA del presunto Reno6 Pro + (PENM00), si evince che il terminale misurerà 160,8 x 72,5 x 7,99 mm per 188 grammi. Arriverà nei colori blu, argento e grigio e godrà di un display AMOLED FHD + da 6,55 pollici con bordi curvi.

Inoltre, lo smartphone dovrebbe essere alimentato da un processore 3.2-octa-core, che potrebbe essere il chipset Snapdragon 870, associato 8 GB / 12 GB di RAM e 128 GB / 256 GB di memoria di archiviazione.

Il presunto Reno 6 Pro + dovrebbe avere una batteria dual-cell da 4.500 mAh, mentre per per la fotografia dovrebbe pensarci una fotocamera frontale da 32 megapixel e quattro sensori da 50 megapixel + 16 megapixel + 13 megapixel + 2 megapixel sul retro.

Entrambi i telefoni dovrebbero essere dotati di altre funzionalità come il sistema operativo Android 11, uno scanner per le impronte digitali sullo schermo e il supporto per la ricarica rapida da 65 W. La serie di OPPO, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere presentato il 22 maggio in Cina.

OPPO

Smartphone