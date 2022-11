OPPO Reno6 Pro 5G, sconto CLAMOROSO su Amazon per il Black Friday

Se hai atteso l’inizio della settimana del Black Friday per acquistare il tuo prossimo smartphone a prezzo più conveniente del solito, l’ottimo OPPO Reno6 Pro 5G è in offerta su Amazon con il 46% di sconto. Ad appena 367€, infatti, solo per pochissimi giorni hai la possibilità di mettere le mani su un device Android che saprà sorprenderti positivamente sotto tutti i punti di vista.

Come puoi ben notare, nonostante il prezzo aggressivo, il device di OPPO è realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un design piacevole e dal forte sapore premium.

Prezzo aggressivo su Amazon per l’ottimo OPPO Reno6 Pro 5G

Inoltre, come da tradizione per la compagnia hi-tech, anche OPPO Reno6 Pro 5G monta un bellissimo display AMOLED da 6.55 pollici super fluido e ad alta risoluzione. Un processore octa core 5G di Qualcomm ti assicura sempre estrema velocità di esecuzione di tutte le app di cui hai necessità, mentre una batteria da 4500 mAh è al tuo fianco per tutto il giorno senza mai lasciarti a secco.

Il fiore all’occhiello di OPPO Reno6 Pro 5G è senza ombra di dubbio il modulo fotografico posteriore quadruplo: qui trova posto un sensore principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto bellissime e video ad altissima risoluzione per rivivere i tuoi momenti più belli al massimo dei dettagli.

Sei pronto a stringere tra le mani uno dei migliori smartphone Android di fascia media degli ultimi tempi? Mettilo subito nel carrello e sfrutta l’ottima offerta di Amazon che ti permette di ricervelo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

