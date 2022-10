OPPO Reno6 5G, SPETTACOLARE mediogamma con tripla cam a prezzo WOW

OPPO Reno6 5G è universalmente riconosciuto come uno tra i migliori smartphone Android di fascia media degli ultimi tempi, e questa offerta di Amazon lo rende ancora più interessante considerando l’incredibile sconto del 30% che ti fa risparmiare subito 150€. Ad appena 349€, infatti, il device del colosso cinese è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze e garantirti sempre un’ottima esperienza di utilizzo senza compromessi.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un design apprezzabile e giovanile, frontalmente campeggia un bellissimo pannello AMOLED da 6.43″ super fluido e ad alta risoluzione.

Offerta Amazon imperdibile per l’ottimo OPPO Reno6 5G: affare d’oro

Sotto il cofano, invece, è presente un potente processore octa core di MediaTek perfettamente ottimizzato per offrirti estrema potenza per l’avvio rapido di ogni tipologia di app e consumi ottimizzati per i task invece più semplici e quotidiani.

A tutto ciò si aggiunge poi una capiente batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida, mentre sul retro una fotocamera tripla è capeggiata da un ottimo sensore principale da 108 MP per foto a risoluzione epica e video a qualità cinematografica.

Non hai altra scelta se non quella di prendere al volo questa incredibile offerta di Amazon e mettere subito nel carrello lo smartphone di OPPO fintanto che è ancora disponibile con ikl 30% di sconto che ti fa risparmiare immediatamente 150€. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.