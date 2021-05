OPPO ha lanciato il nuovo midrange Reno5 A in Giappone; questo telefono è progettato su misura per il mercato nipponico con alcune funzionalità che di solito non si trovano negli smartphone del brand venduti in altre regioni.

OPPO Reno5 A Specifiche e caratteristiche

Il nuovo OPPO Reno5 A presenta una struttura in plastica ed è disponibile in due colori (Silver Black, Ice Blue). A differenza della maggior parte dei device del brand, questo è certificato IP68 per resistenza alla polvere e all'acqua. Misura 162 x 74,6 x 8,2 mm e pesa 182 g.

Il dispositivo sfoggia un pannello LCD LTPS da 6,5 ​​pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e frequenza di campionamento tattile di 180 Hz. Questo display offre 405 PPI, rapporto di contrasto 1500: 1 e luminosità massima di 550 nit. Lo schermo può produrre 16,77 milioni di colori (8 bit) e copre il 96% / 100% delle gamme di colori NTSC / DCI-P3.

Inoltre, il telefono è alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 765G accoppiato con 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio di archiviazione. Sul fronte della connettività, il telefono supporta una singola SIM, vanta il collegamento alle reti 5G, al WiFi 5 dual-band, al Bluetooth 5.1 e ai servizi GNSS (GPS, A-GPS, BeiDou, QZSS). Il dispositivo ha anche NFC con supporto per NTT DoCoMo Osaifu-Keitai e Sony FeliCa.

Per quanto riguarda l'ottica, il terminale sfoggia una configurazione composta da quattro lenti sul retro. Questo array include uno snapper principale da 64 MP, un'unità ultra grandangolare da 119 ° da 8 MP, un sensore monocromatico da 2 MP e un macro da 2 MP. Per i selfie e le videochiamate invece, il telefono utilizza una fotocamera da 16 MP incastonata in un foro posto nell'angolo superiore sinistro del device.

Troviamo anche uno slot per scheda MicroSD, il jack per cuffie da 3,5 mm, una porta USB 2.0 di tipo C, il sensore di luce ambientale, l'accelerometro, il sensore di prossimità, la bussola, il sensore di temperatura del colore, il giroscopio e lo scanner per l'impronta digitale montata sul retro.

Ultimo ma non meno importante, OPPO Reno5 A esegue ColorOS 11 basata su Android 11 ed è supportato da una batteria da 4.000 mAh con fast charge da 18 W (USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge).

Prezzo e disponibilità

OPPO deve ancora rivelare il prezzo e la disponibilità del Reno5 A in Giappone. Non sappiamo se l'azienda lo commercializzerà anche in Europa; noi ne dubitiamo.

