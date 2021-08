Oppo Reno4 Z 5G è in promozione su Amazon: con un ribasso del 43% te lo porti a casa concludendo un affare. Infatti lo paghi appena 226,19€, un prezzo regalato per questo dispositivo fantastico. Con le spedizioni Prime lo ricevi in appena 24 ore, ma le consegne sono gratuite anche per i clienti non abbonati.

Uno smartphone che amerai: OPPO Reno4 z 5G

OPPO Reno4 Z 5G è uno smartphone veramente potente. Esteticamente bello e curato nei minimi particolari, in questa colorazione Ink Black risalta persino di più se possibile. Pieno di punti forte, può diventare tuo a un prezzo eccezionale, ma prima di fare la tua scelta, sappi perché dovresti cogliere l'occasione.

Ha un display da 6,57 pollici in Full HD+ che è un vero spettacolo. Con cornici sottili e colori vividissimi ti restituisce una visione che non puoi sottovalutare. Infatti puoi goderti finanche lo streaming su questo dispositivo perché è sbalorditivo.

Al suo interno hai un processore potentissimo che viene abbinato a 8GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per poter fare letteralmente ciò che vuoi. Punto focale, tuttavia, è il comparto fotografico che ti fa scattare fotografie professionali. A disposizione hai una quad camera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e una doppia fotocamera frontale per selfie fuori dal comune, in tutti i sensi.

Anche la batteria non scherza vista la capacità di 4000mAh che ti regala un'autonomia longeva e la ricarica rapida supportata.

Cosa manca? Ah certo: è Dual SIM e supporta la connettività 5G.

Acquista subito il tuo OPPO Reno4 Z 5G su Amazon a soli 226,19€. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni lavorativi con le Spedizioni Prime. Se invece non sei membro, non paghi neanche un euro optando per le consegne nei punti di ritiro.

