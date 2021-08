Oppo Reno4 Z 5G è in offerta su eBay a un prezzo davvero mai visto: soli 209,99 euro invece di 662,99 euro. Il piccolo ribasso del 68% corrisponde a uno sconto effettivo di 453 euro che rende l'acquisto da prendere assolutamente al volo. Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio Italiano.

Oppo Reno4 Z 5G: un mostro di tecnologia a un prezzo incredibile

Il design lineare rende Oppo Reno4 Z 5G uno smartphone semplice eppure elegante. Nella sua colorazione Ink Black acquista un tocco in più che non lo fa passare inosservato. Dotato di un Display con ampiezza di 6,57 pollici e risoluzione 1080×2400 pixel, offre un'esperienza visiva di elevata qualità. Il refresh rate fino a 120 Hz garantisce contenuti fluidi e dinamici.

Il processore montato è un MediaTek Dimensity 800 che viene abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazioni per un utilizzo prestante e scattante. La memoria, purtroppo, non è espandibile. Degna di attenzione è la fotocamera posteriore che vanta un quad camera con obiettivo principale da 48 megapixel Ultra Wide. Le altre tre lenti hanno una risoluzione di 8 e 2 megapixel per scattare foto monocromatiche, ritratti in bianco e nero e ritratti vintage.

La fotocamera dedicata i selfie, invece, è composta da due lenti: un obiettivo principale da 16 megapixel e un secondario da 2 megapixel. La batteria ha un valore tipico di 4000mAh che assicura una resa più che giornaliera con un utilizzo tipico. Tra le altre features sono degne di nota la Dark Mode compresa nella versione 7 di ColorOS, il suo essere Dual SIM e la versione 10 di Android.

Oppo Reno4 Z è acquistabile su eBay a soli 209,99 euro nella sua colorazione Ink Black. L'affidabilità del venditore è garantita da un feedback del 100% su quasi 60mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone