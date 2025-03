OPPO Reno12 FS 5G con 12GB di RAM e 512GB di memoria a PREZZO HOT

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su un fantastico smartphone di fascia medio bassa con ottime caratteristiche e soprattutto a un prezzo molto conveniente. Stiamo parlando del mitico OPPO Reno12 FS 5G che adesso su eBay puoi aggiungere al tuo carrello a soli 253,90 euro, invece che 309,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRMAR25 al momento del pagamento.

Dunque in questo momento c’è uno sconto già applicato del 15% più uno sconto da applicare con il codice segreto per un risparmio di ben 56 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 87,97 euro senza interessi con Klarna.

OPPO Reno12 FS 5G adesso è lo smartphone da avere

Non ci sono dubbi e parliamo di rapporto qualità prezzo oggi OPPO Reno12 FS 5G non ha rivali. Ha un bel design elegante con un peso di soli 187 grammi e uno spessore di appena 7,76 mm. Possiede un bel display OLED da 6,67 pollici FHD con refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 1200 nits.

Il processore MediaTek Dimensity 6300 offre ottime prestazioni e viene accompagnato in questa versione da ben 12 GB di RAM che spingono sull’acceleratore. Inoltre troverai la bellezza di 512 GB di memoria interna che non sono facilmente esauribili. Ottima anche la fotocamera principale da 50 MP, con ultra-grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 32 MP per i selfie. Gode di una batteria da 4870 mAh e supporta la ricarica veloce. Potrai navigare su Internet con la tecnologia 5G e avvalerti di due slot per schede Sim.

Per il prezzo con cui lo potrai avere è sicuramente uno dei migliori acquisti della categoria. Perciò non aspettare che sia troppo tardi. Vai all’istante su eBay e acquista il tuo OPPO Reno12 FS 5G a soli 253,90 euro, invece che 309,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRMAR25 al momento del pagamento. Concludi l’ordine ora e lo riceverai a casa tua in appena tre giorni senza pagare la spedizione.