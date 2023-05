Oppo Reno 8T sotto i 300€ è un AFFARONE ASSURDO

Un buon telefono a un buon prezzo? OPPO Reno 8T soddisferà tutte le vostre esigenze grazie alle sue ottime caratteristiche tecniche e potrà essere vostro a un prezzo vantaggioso di 299,99 euro scontato del 14% grazie alle Offerte del giorno di Amazon.

Oppo Reno 8T: caratteristiche tecniche

La fotocamera principale da 100MP garantisce precisione e dettagli sempre perfetti e permette di catturare ogni attimo con un’ottima qualità. Grazie all’intelligenza artificiale OPPO le vostre foto saranno sempre ottimizzate, anche nelle condizioni più critiche come in controluce o di scarsa luminosità. La pelle vegana e la lavorazione OPPO Glow rendono la scocca posteriore di Reno8T elegante e allo stesso tempo alla moda.

OPPO Reno8T include la fotocamera ‘’microlente’’ da 2MP che ingrandisce la realtà fino a 40 volte enfatizzandone i dettagli che ad occhio nudo non si riuscirebbero a vedere. Si tratta di un vero e proprio microscopio per foto mai viste prima. La presenza di un anello di luce attorno alla fotocamera principale rende la gestione delle notifiche ancora più originale e attenta alla privacy. OPPO Reno8T propone un audio nitido e dettagliato che garantisce grande spazialità grazie alla presenza di due speaker posizionati uno sulla parte superiore e l’altro su quella inferiore.

Infine OPPO Reno8T permette una gestione del multitasking migliore rispetto alla concorrenza, questo grazie alla possibilità di espandere la memoria RAM prendendo in prestito fino a 8GB di memoria ROM. Questa versione in promozione presenta comunque 8GB di RAM e ben 128GB di ROM espandibile fino a 1TB. Al prezzo di 299,99 euro è un vero affare che non dovete assolutamente farvi scappare. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

