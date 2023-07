OPPO Reno 8: solo fino a oggi in offerta a 399,99 euro (anche in 10 rate)

Il medio gamma OPPO Reno 8 è il modello base della versione Pro. I suoi principali punti di forza sono un ottimo display, una buona fotocamera principale, una ricarica fulminea e un software veloce e completo.

Solo fino alla mezzanotte di oggi lo puoi acquistare in offerta sullo store ufficiale di OPPO a 399,99 euro, oppure in 10 rate mensili a interessi zero da 40 euro al mese. In più puoi beneficiare di ottimi sconti su ben 8 accessori.

OPPO Reno 8 in offerta a 399,99 euro fino alla mezzanotte di oggi

A livello estetico, Reno 8 non ha nulla da invidiare al suo fratello maggiore, tranne i materiali, dato che qui ritroviamo la plastica. Questo però non è un male, anzi: il peso rimane inferiore ai 180 grammi e vanta un’ottima autonomia, senza trascurare il fatto che dispone della certificazione IP54.

Lato hardware, OPPO ha scelto di puntare sul Dimensity 1300 octa core da 3 Ghz, in accoppiata alla configurazione 8+256GB non espandibili. Col senno di poi una scelta più che azzeccata, a giudicare l’esperienza d’uso eccellente offerta dal software, sempre fluido in qualsiasi contesto.

Il nuovo medio gamma di OPPO se la cava molto bene anche negli scatti, in particolare quelli effettuati con la camera principale. Le foto migliori sono quelle con una buona luce, quando anche la messa a fuoco risulta veloce e precisa.

I due principali punti di forza del Reno 8 sono però il display e la ricarica rapida. Lo schermo è un 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ AMOLED e refresh rate a 90 Hz. Stupisce infine la ricarica rapida: 80W significa disporre di una delle ricariche più rapide disponibili oggi sul mercato.

L’offerta speciale su OPPO Reno 8 termina alla mezzanotte di oggi. Approfittane subito quindi, beneficiando anche di ottimi sconti su un’infinità di accessori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.