OPPO Reno 8 Pro: tanta potenza ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (anche in 5 rate)

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è possibile acquistare OPPO Reno 8 Pro al prezzo scontato di 599 euro. Si tratta di un’offerta davvero ottima che consente di portarsi a casa uno smartphone completo e potente con condizioni molto vantaggiose. In più, per gli utenti abilitati a questo tipo di pagamenti, c’è la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

OPPO Reno 8 Pro in offerta su Amazon al minimo storico

Grazie ad una scheda tecnica completa, OPPO Reno 8 Pro è uno degli smartphone più interessanti del momento. Il dispositivo può contare su di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. In più, lo smartphone può contare sul SoC MediaTek Dimensity8100-Max che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W. OPPO Reno 8 Pro presenta anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore di impronte digitali sotto al display, il supporto Dual SIM e il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO Reno 8 Pro con una spesa davvero ridotta. Lo smartphone viene ora proposto al prezzo scontato di 599 euro. Si tratta di uno sconto netto rispetto al listino che porta il dispositivo al suo nuovo prezzo minimo storico. È possibile scegliere tra due colorazioni quella giusta da comprare. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.