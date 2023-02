Oppo Reno 8 Pro: finalmente è di nuovo in sconto su Amazon

L’Oppo Reno 8 Pro è un dispositivo che offre molte delle caratteristiche tipiche di un top di gamma, ma ad un prezzo più conveniente. Attualmente in sconto su Amazon, il Reno 8 Pro è un’ottima opzione per chi cerca un dispositivo dalle prestazioni elevate ma non vuole spendere un patrimonio. Questo device oggi può essere tuo ad un prezzo di soli 699,99 euro. Inoltre ricorda che grazie al servizio di finanziamento Cofidis, puoi acquistarlo pagandolo in comode rate a tasso zero.

Oppo Reno 8 Pro: non perdere questa incredibile occasione

Le fotocamere sono uno dei punti di forza dell’Oppo Reno 8 Pro. Il dispositivo è dotato di una tripla camera con IA da 50 MP SONY e di una fotocamera frontale da 32 MP SONY. Tra le funzioni della fotocamera troviamo la possibilità di scattare foto, panorami e video, nonché la modalità HDR, 4K Ultra Night e l’AI Beautification.

Il display dell’Oppo Reno 8 Pro è un AMOLED FHD+ da 6.7” con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, questo significa che le immagini saranno fluide e reattive. Inoltre, il display è dotato di una protezione visiva che aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi.

La batteria dell’Oppo Reno 8 Pro è da 4500mAh, il che garantisce un’esperienza di lunga durata. Inoltre, la ricarica rapida SUPERVOOC80W significa che sarà possibile ricaricare il dispositivo in modo veloce e semplice. Per quanto riguarda la sicurezza, il Reno 8 Pro dispone di uno sblocco integrato nel display, che garantisce una maggiore protezione dei dati personali. Inoltre, il dispositivo è dotato di impermeabilità IPX54, ciò significa che è in grado di resistere a spruzzi d’acqua e polvere.

Infine, la confezione del’Oppo Reno 8 Pro include il dispositivo stesso, un trasformatore e un cavo di ricarica USB, una clip per estrarre la SIM, un manuale d’installazione, una garanzia e una pellicola protettiva pre-applicata. Non perdere questa offerta su Amazon e acquista subito questo top di gamma ad un prezzo di soli 699,99 euro. Le scorte disponibili si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.