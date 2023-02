Oppo Reno 8 Pro: finalmente è di nuovo in offerta, corri

Se stai cercando un nuovo smartphone di fascia alta, quindi molto prestante e originale, ma non vuoi spendere cifre esagerate come quelle dei top di gamma degli ultimi anni, abbiamo la soluzione definitiva per te. Oppo Reno 8 Pro è un dispositivo dalle alte prestazioni sotto tutti i punti di vista, con un design moderno. Questo device di suo ha già un ottimo rapporto qualità – prezzo se paragonato alla concorrenza sul mercato. Tuttavia oggi, è disponibile su Amazon in offerta a soli 699,99 euro. Uno sconto immediato di 100 euro sul prezzo finale. Non perdere questa occasione e ricorda che grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Oppo Reno 8 Pro: a questo prezzo non puoi trovare di meglio

Curioso di capire perché Oppo Reno 8 Pro è un affare a questo prezzo? Di seguito ti elenchiamo velocemente le sue caratteristiche principali:

Tripla fotocamera con IA e sensore Sony da 50MP, fotocamera frontale Sony da 32MP rendono questo dispositivo un camera phone. Scatti bellissimi in qualsiasi condizione di luce;

Display da 6.7 pollici e refresh rate a 120HZ, pannello AMOLED con risoluzione FHD+ e con protezione visiva;

Batteria da 4500mAh per un esperienza di lunga durata e ricarica rapida SUPERVOOC a 80W. In questo modo non rimarrai mai non avrai brutte sorprese durante la giornata;

Design aerodinamico unibody, con impermeabilità IPX54 per essere sempre sicuri;

Contenuto della confezione: Smartphone, Trasformatore + Cavo ricarica USB , clip per estrarre la SIM x 1, Manuale d’installazione x 1, Garanzia x 1 e Pellicola protettiva pre applicata;

Software ColorOS 12.1 basato su Android 12, per un dispositivo fluido e accattivante;

Processore Mediatek Dimensity 8100-MAX, 8 GB di RAM e memoria da 256 GB. Prestazioni da urlo per tutte le situazioni;

Non perdere questa fantastica possibilità di acquistare il nuovo Oppo Reno 8 Pro ad un prezzo di soli 699,00 euro su Amazon. Ti possiamo garantire che è un dispositivo davvero fantastico con questo costo; con questa offerta le scorte si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.