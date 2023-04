Oppo Reno 8 5G: su Amazon prezzo BOMBA sotto i 500€

Chi ha detto che per avere un buon telefono bisogna per forza spendere grosse cifre? OPPO Reno 8 5G soddisferà tutte le vostre esigenze grazie alle sue ottime caratteristiche tecniche e potrà essere vostro a un prezzo vantaggioso di 469,99 euro scontato del 15% grazie alle promozioni del giorno di Amazon.

Oppo Reno 8 5G: caratteristiche tecniche

Caratterizzato da Display 6.43” 90HZ AMOLED FHD+ con protezione visiva avrete con voi un vero gioiellino, in più dotato di una potentissima batteria da 4500mAh per una lunga durata con tanto di ricarica rapida SuperVooc80W. Per gli appassionati della fotografia questo smartphone può essere una vera scoperta grazie alla fotocamera primaria da 50MP che garantisce precisione e dettagli sempre perfetti e che cattura ogni attimo con un’ottima qualità e risoluzione.

Dotato di microlente 2MP, bianco e nero e fotocamera frontale da 32 MP e flash posteriore avrete la possibilità di scattare foto uniche anche nelle condizioni più critiche come in controluce o scarsa luminosità. OPPO Reno 5G propone un audio nitido e dettagliato che garantisce grande spazialità grazie alla presenza di due speaker posizionati uno sulla parte superiore e l’altro su quella inferiore.

Al di sotto della scocca è presente un cuore pulsante molto potente caratterizzato dal MediaTek Dimensity 1300 accoppiato da 8GB di RAM e ben 256GB di memoria interna. Il tutto è protetto da un’impermeabilità certificata IPX54. Approfittate di questa offerta su Amazon e acquistate Oppo Reno 8 5G a un ottimo prezzo di soli 469,99 euro con uno sconto del 15%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime e potrete pagarlo anche a rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.