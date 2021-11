Oppo Reno 4Z 5G: super offerta con DOPPIO SCONTO di oltre 450 euro!

Oppo Reno 4Z 5G è un eccellente smartphone Android con connessione ultraveloce che, al prezzo a cui te lo proponiamo oggi, è da considerarsi praticamente regalato.

Cosa volere di più? Fai subito il tuo acquisto e, grazie ad uno sconto pazzesco del 65% a cui si aggiunge il codice sconto NOV21EDAYS, pagherai appena 206,99 euro con un risparmio di ben 456 euro.

Oppo Reno 4Z 5G a prezzo stracciato

A bordo dello smartphone troviamo un sorprendente display da 6.57 pollici con risoluzione pari a 2400×1080 pixel: ne rimarrai estasiato.

Per quanto riguarda la connettività, il modulo 5G permette un trasferimento dati ed una navigazione ad internet velocissima, senza dimenticare il supporto per la rete Wi-fi ed il GPS. Nulla da eccepire circa l'ambito multimediale: la fotocamera principale da ben 48 megapixel cattura foto con risoluzione di 8000×6000 pixel e registra video in 4K.

Lo spessore contenuto di appena 8.1 mm rende questo device molto maneggevole e facilmente trasportabile nella tasca dei pantaloni.

Affrettati, prima che la promozione finisca: metti nel carrello il tuo smartphone Oppo Reno 4Z 5G, lo riceverai a casa tua in tempi rapidi e con spedizione gratuita.