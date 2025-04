OPPO Reno 12 F 5G in offerta su Amazon: sotto i 250€ è un'ottima scelta (anche in 5 rate)

Per chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia media in grado di offrire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, il supporto al 5G e tanta memoria, in questo momento, la soluzione giusta è rappresentata da OPPO Reno 12 F 5G. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 249 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate. Il modello in offerta è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile di seguito.

Un ottimo mid-range

La scheda tecnica di OPPO Reno 12 F 5G comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 6300 che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

A completare le specifiche tecniche di OPPO Reno 12 F 5G troviamo una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. C’è anche la certificazione IP64 oltre al sensore di impronte digitali, al chip NFC e al supporto Dual SIM. Il modello di OPPO ha il sistema operativo Android 15 con ColorOS.

Grazie alla nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO Reno 12 F 5G con un prezzo scontato di 249 euro e la possibilità di pagare anche in 5 rate. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto.