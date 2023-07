OPPO Reno 10 Pro: ultime ore per il super bundle a 584,99 euro

OPPO Reno 10 Pro è il nuovo medio gamma presentato dal colosso asiatico a fine giugno. Come da tradizione, riprende i tratti distintivi della serie Reno, dal design elegante al comparto camere di ottima qualità. A questo si aggiunge la ricarica rapida a 80W, altro fiore all’occhiello di un telefono destinato a grandi numeri.

Proprio oggi scade l’offerta del pre-ordine a 548,99 euro con il super bundle composto da Enco Air3 Pro, Band 2, cover, supporto auto e garanzia schermo di 6 mesi del valore commerciale pari a 340 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in 10 rate da 58,50 euro al mese senza interessi con PagoDIL.

OPPO Reno 10 Pro: l’offerta col super bundle termina oggi

Del nuovo medio gamma appartenente alla serie Reno si è già parlato molto, ci limitiamo quindi a riportare le caratteristiche più importanti del telefono. L’elemento distintivo del Reno 10 Pro è la nuova Telephoto Portrait Camera da 32MP, che in associazione con lo zoom ottico 2X e la modalità Pro-Portrait è in grado di scattare ritratti ultra-nitidi e naturali in qualsiasi contesto di luce.

L’altro tratto distintivo del nuovo smartphone della serie Reno è la ricarica rapida a 80W. Tradotto in numeri: in 10 minuti ottieni il 48% di ricarica, in appena 5 minuti invece fino a 2 ore di gioco. Non solo però ricarica rapida, perché la batteria da 4.600 mAh con l’esclusivo algoritmo Battery Health Engine offre un’autonomia ben superiore a un giorno e soprattutto una durata nel tempo pari a 4 anni.

Corri su questa pagina del sito ufficiale OPPO per approfittare dell’offerta a 548,99 euro con il bundle composto da Enco Air3 Pro, Band 2, cover e supporto auto.

