OPPO Reno 10 Pro in offerta a 649,99 euro con 3 regali extra (anche a rate)

OPPO Reno 10 Pro è il nuovo medio gamma di OPPO. Il suo tratto più distintivo sono le foto ritratto: l’effetto bokeh dei ritratti è spettacolare e non ha nulla da invidiare ai top cameraphone del 2023.

Sullo store ufficiale di OPPO lo puoi acquistare in offerta a 649,99 euro nella configurazione 12+256GB. In più riceverai in omaggio le cuffie auricolari true wireless OPPO Enco Air3 Pro, la smartband OPPO Band2 e la cover in policarbonato e TPU. Puoi anche decidere di pagare in 10 comode rate da 65 euro scegliendo come opzione di acquisto PagoDIL.

OPPO Reno 10 Pro: super bundle in omaggio sullo store ufficiale

Il nuovo Reno 10 Pro vanta un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, luminosità di picco fino 950 nits e un refresh rate a 120 Hz. Ottimi anche i materiali: ritroviamo il vetro sia per la back cover che per la protezione display, per un peso complessivo del telefono di 185 grammi e uno spessore di appena 7,89 mm.

Anche sul fronte della batteria il medio gamma di OPPO riesce a presentare valori superiori alla media: una ricarica è sufficiente per arrivare a sera con ancora un buon 30% di carica residua in un giornata stress, ma il vero fiore all’occhiello è la ricarica rapida a 80W, con possibilità di ricaricare da 0 a 100 in appena 30 minuti.

Il comparto camere eccelle nelle foto ritratto, da vero top cameraphone. Bene anche gli scatti in condizioni di luce ottimali, così come il teleobiettivo 2X da 32MP con apertura focale f/2.0.

Approfitta dell’offerta dello store ufficiale per ricevere il super bundle in omaggio, il cui valore complessivo è pari a 180 euro. A questo aggiungici anche la garanzia schermo di 6 mesi, anche questa gratuita.

