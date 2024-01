Oppo presenta ufficialmente i nuovi Pad Neo ed Enco Buds2 Pro

Oppo ha annunciato oggi l’arrivo in Italia del suo ultimo tablet di fascia media, vale a dire Oppo Pad Neo, che si distingue per uno schermo da 11,4 pollici con risoluzione 2,4K. Non è tutto, l’azienda ha anche comunicato la disponibilità a livello globale degli auricolari TWS Oppo Enco Buds2 Pro.

Caratteristiche e prezzi di Oppo Pad Neo ed Enco Buds2

Il nuovo OPPO Pad Neo si distingue per il suo display eye-care da 11,4 pollici con aspect ratio 7:5, che offre un’area di visualizzazione ottimale e supera di quasi il 7% quella dei tablet tradizionali con la stessa diagonale. Con una risoluzione di 2408 x 1720 pixel e 260PPI, una gamma cromatica NTSC del 96% ed una luminosità di picco pari a 400 nit, OPPO Pad Neo offre chiarezza e vivacità dei colori senza precedenti nella fascia media. Il tablet non trascura il benessere degli utenti riducendo le emissioni di luce blu, oltre che grazie alla modalità di regolazione smart della temperatura del colore ed alle certificazioni Circadian Friendly e Full Care Display 2.0 dal TÜV Rheinland.

Oppo Pad Neo, abbinato ad uno smartphone compatibile, può fare affidamento sulle funzioni cross-device che consentono la sincronizzazione immediata di contenuti come foto e video tra tablet e smartphone. La funzione Screen Mirroring semplifica poi l’esperienza di utilizzo, permettendo di riprodurre il display del telefono sul tablet per sfruttare app a schermo intero. Alimentato da un caricatore SUPERVOOC da 33W e da una batteria di 8.000 mAh, Oppo Pad Neo offre ricarica rapida ed un’autonomia prolungata. L’audio raggiunge nuovi standard grazie a Dolby Atmos con quattro altoparlanti e vanno menzionati anche il processore MediaTek Helio G99 e la doppia fotocamera da 8 MP.

In occasione del lancio, il nuovo Oppo Pad Neo 8GB+128G (4G LTE) sarà disponibile per l’acquisto a partire da oggi, 29 gennaio, e fino al 14 febbraio, in esclusiva sullo store ufficiale al prezzo di 299,99€, in bundle con OPPO Enco X Black ed una cover.

Come accennato all’inizio, ci sono anche i nuovi auricolari Oppo Enco Buds2 Pro che promettono un’esperienza audio superiore grazie ai driver da 12,4 mm ed alla membrana vibrante titanizzata per una risposta istantanea. Il sistema Enco Master Equaliser con tre profili audio (bilanciato, basso e audace) aumenta la versatilità. In combinazione con gli smartphone Oppo, questi auricolari attivano Dolby Atmos e Dirac Audio Tuner per una personalizzazione avanzata del suono. Grazie poi al doppio microfono con AI Clear Call, eliminano il rumore di fondo garantendo chiamate cristalline. Con una resistenza IP55, vestibilità comoda e controlli tattili personalizzabili, gli auricolari sono adatti per ogni attività, anche per merito di una durata della batteria che raggiunge fino a 38 ore con la custodia di ricarica.

Gli auricolari Enco Buds2 Pro sono disponibili da oggi, 29 gennaio, a livello globale ed al prezzo consigliato di 49,99€ sullo store ufficiale, su Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.