OPPO Pad Neo LTE con Enco X e Smart Case a soli 299€

Sull’OPPO Store oggi è disponibile un bundle pazzesco che ti farà risparmiare 129,98 euro! Approfittane subito. Acquista OPPO Enco Pad Neo LTE a soli 299,99 euro. Insieme ricevi anche gli OPPO Enco X del valore di 179,99 euro e la bellissima OPPO Smart Case del valore di 39,99 euro. Un’ottima promozione con consegna gratuita direttamente a casa tua. Cosa stai aspettando? Le scorte vanno letteralmente a ruba.

OPPO Pad Neo LTE: potenza e versatilità a portata di tablet

Diciamocela tutta, quello che puoi fare con un tablet in totale comodità non riesci a farlo con uno smartphone. Ecco perché OPPO Pad Neo LTE è la scelta perfetta per la tua mobilità. La sua scocca è ultra sottile e ultra leggera. Questo ti permette di portarlo sempre con te senza problemi. Il display è perfetto, con tecnologia ReadFit 2.4K da 11,4 pollici regala immagini super colorate e ricche di dettagli. I 4 speakers Multi Direzionali Dolby Atmos offrono un intrattenimento senza compromessi.

Grazie a questo bundle, insieme al tablet, ti arriva a casa anche la comoda OPPO Smart Case che, non solo protegge alla perfezione il dispositivo, ma lo rende ancora più bello senza rinunciare alla sua portabilità eccellente. In più hai anche gli OPPO Enco X, auricolari premium che ti assicurano un audio spaziale con bassi profondi, alti cristallini e una qualità nelle chiamate senza disturbi. Acquista tutto questo a soli 299,99 euro, risparmi esattamente 129,98 euro.

