OPPO Pad Air in offerta a 199€ su Amazon è il tablet Android da comprare oggi

Chi è alla ricerca di un nuovo tablet Android economico ma completo può puntare su questa nuova offerta Amazon che consente l’acquisto di OPPO Pad Air al prezzo scontato di 199 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il tablet su Amazon. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Il tablet è venduto e spedito da Amazon.

OPPO Pad Air: ora al prezzo giusto su Amazon

Il tablet OPPO Pad Air ha tutto quello che serve per gli utenti alla ricerca di un tablet Android da meno di 200 euro. Il dispositivo è dotato di un display IPS LCD da 10,36 pollici, con risoluzione di 1200 x 2000 pixel e rapporto tra le dimensioni di 3:2. A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 680 a 6 nm che viene affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibili).

Da segnalare anche una batteria da 7.100 mAh. OPPO Pad Air è dotato di una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 personalizzato dall’ultima versione della ColorOS, ottimizzata per sfruttare al meglio il display del tablet.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare OPPO Pad Air al prezzo scontato di 199 euro. Grazie a quest’offerta, il tablet tocca ora il suo nuovo minimo storico, diventando sempre di più la scelta giusta per gli utenti. Il tablet Android è venduto e spedito da Amazon e rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet da meno di 200 euro che sia completo, veloce e senza punti deboli. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

