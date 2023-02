Oppo Pad Air: il tablet che tutti ti invidieranno (-20%)

Oppo Pad Air è un tablet dal design moderno e sofisticato, disponibile in colore grigio, che garantisce prestazioni elevate e un’esperienza utente fluida ed intuitiva. Grazie ad uno sconto del 20% su Amazon, è possibile acquistarlo ad un prezzo incredibilmente conveniente di soli 279,99 euro. Un prezzo che potrai pagare in comode rate a tasso zero, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Oppo Pad Air: a questo prezzo può essere la tua scelta definitiva

Oppo Pad Air presenta dimensioni ridotte di 40 x 30 x 30 cm e un peso di soli 440 grammi, rendendolo facile da trasportare ovunque si vada, senza dover sacrificare le prestazioni o le funzionalità. Il display da 10.36 pollici garantisce immagini nitide e dettagliate, con una risoluzione di 2000×1200 pixel, rendendolo perfetto per la fruizione di contenuti multimediali, giochi e lavoro.

Oppo Pad Air è equipaggiato con un processore Qualcomm, adatto ad elaborare grandi quantità di dati e ad eseguire applicazioni e giochi in modo fluido, senza interruzioni o ritardi. La memoria RAM supportata è di 4GB, il che garantisce un’esperienza di utilizzo veloce ed efficiente, anche con l’esecuzione contemporanea di molte applicazioni. Il sistema audio è gestito dal potente Dolby Atmos, che garantisce un’esperienza audio coinvolgente e immersiva. Il coprocessore grafico Adreno 610, garantisce una resa grafica di alto livello, rendendolo adatto a giochi e applicazioni graficamente intensivi.

Oppo Pad Air supporta la connessione Bluetooth e il tipo wireless 802.11n, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11ac, garantendo una connettività veloce e stabile. La webcam posteriore ha una risoluzione di 8MP e quella frontale 5MP, garantendo una resa fotografica di alto livello. Il tablet funziona con sistema operativo Android, una delle piattaforme più diffuse e apprezzate a livello mondiale, che garantisce l’accesso a un vasto assortimento di applicazioni, giochi e contenuti multimediali.

La batteria integrata ha una capacità di 27.47 Wattora, garantendo all’Oppo Pad Air un’autonomia di utilizzo di diverse ore. Infine, questo tablet è dotato di una porta USB 2.0 e funziona con alimentazione a cavo elettrico.

In conclusione, l’Oppo Pad Air è un tablet dalle prestazioni elevate, dal design moderno e sofisticato, adatto a soddisfare le esigenze di utilizzatori che cercano un dispositivo versatile e di alta qualità. Grazie allo sconto del 20% su Amazon, questo dispositivo è acquistabile ad un prezzo conveniente di soli 279,99 euro, rappresentando un’opzione imperdibile per chi cerca un tablet performante ad un prezzo contenuto. Sbrigati ad acquistarlo, sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.