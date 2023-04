OPPO Pad Air è il tablet Android da comprare per SPENDERE POCO senza rinunce (-80€)

OPPO Pad Air è oggi il tablet Android economico da comprare, grazie ad un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Il tablet è oggi protagonista di una nuova offerta Amazon con prezzo scontato di 219 euro invece di 299 euro. L’offerta in questione si riferisce alla variante da 64 GB del tablet. Il modello di OPPO presenta un display da oltre 10 pollici ma riesce a contenere il peso, non superando i 400 grammi. Per accedere alla promozione e acquistare OPPO Pad Air a prezzo ridotto è possibile fare riferimento al link qui di seguito.

OPPO Pad Air è il tablet da comprare con questa nuova offerta di Amazon

Il tablet di OPPO può contare su di una scheda tecnica completa e senza punti carenti: per la fascia di prezzo, quindi, si tratta di un modello di riferimento del settore. OPPO Pad Air può contare su di un display da 10,36 pollici con pannello IPS LCD e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento del tablet troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 680, garanzia di buone prestazioni per la fascia di prezzo.

A completare la scheda tecnica del tablet di OPPO troviamo una batteria da 7.100 mAh oltre a 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage. Il tablet è dotato anche di una fotocamera anteriore da 5 Megapixel e di una posteriore da 8 Megapixel. OPPO Pad Air presenta uno spessore di appena 6,94 mm a fronte di un peso complessivo di soli 400 grammi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare OPPO Pad Air al prezzo scontato di 219 euro invece di 299 euro. L’offerta può essere sfruttata tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.