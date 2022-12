OPPO Pad Air: è il tablet Android DA COMPRARE, costa solo 199€

Trovare un tablet Android a meno di 200 euro in grado di offrire ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista non è semplice e, per questo motivo, l’offerta Amazon dedicata ad OPPO Pad Air è davvero da cogliere al volo.

Il tablet di OPPO è disponibile al prezzo scontato di 199 euro invece di 251 euro con uno sconto del 20% che fa davvero la differenza. A questo prezzo, infatti, il tablet diventa un riferimento assoluto del mercato. Chi cerca un tablet per studio, intrattenimento e lavoro, infatti, può puntare sul modello di OPPO con la certezza di portarsi a casa un dispositivo completo ed affidabile.

OPPO Pad Air: a 199 euro è il tablet Android da comprare

Dal punto di vista tecnico, OPPO Pad Air è un riferimento assoluto della sua fascia di prezzo. Il tablet ha tutte le carte in regola per offrire ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista. Il dispositivo può contare su di un display da 10,36 pollici con risoluzione Full HD e sul SoC Qualcomm Snapdragon 680 supportato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di storage oltre che da una batteria da 7.100 mAh.

A completare il comparto tecnico troviamo una fotocamera posteriore da 8 Megapixel ed una anteriore da 5 Megapixel oltre al sistema operativo Android 12. Il tablet ha una scocca grigia e pesa appena 440 grammi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare OPPO Pad Air al prezzo scontato di 199 euro con uno sconto aggiuntivo del 20% che rende il tablet un vero e proprio punto di riferimento per questa fascia di prezzo. A meno di 200 euro, infatti, non ci sono reali alternative alla proposta di OPPO: il tablet è il modello da comprare con questo budget. L’offerta Amazon è a tempo limitato e può essere sfruttata di seguito:

