OPPO Pad Air prende forma: sarà il nuovo tablet economico da avere?

A distanza di qualche mese dal lancio in Cina di OPPO Pad, sembra che la compagnia abbia in cantiere il modello OPPO Pad Air caratterizzato da un design simile ma evidentemente con una scheda tecnica meno “spinta” per mantenere il prezzo di vendita in un range molto aggressivo.

In queste ore scopriamo che OPPO ha silenziosamente aperto i preordini del nuovo tablet in Cina e per questo motivo abbiamo l’opportunità di scoprire il design ufficiale del device.

OPPO Pad Air: i preordini svelano il design e le specifiche più importanti

Abbiamo la conferma che il nuovo tablet economico di OPPO supporta la stylus OPPO Pencil per scrivere, disegnare e prendere appunti direttamente sul display, ma mancano ancora all’appello le informazioni più importanti circa la scheda tecnica e il prezzo di lancio.

In base a un recente rumor pubblicato da Digital Chat Station su Weibo, sappiamo che il tablet monta un pannello LCD da 10.36 pollici a risoluzione 2000 x 1200 pixel con una frequenza di aggiornamento a 60 Hz; evidentemente la compagnia non vuole “cannibalizzare” le vendite del modello OPPO Pad che invece monta un migliore pannello con un refresh rate di 120 Hz.

Sotto il cofano dovrebbe trovare posto il processore di fascia economica Qualcomm Snapdragon 680, una batteria da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W e quattro speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos. Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni circa la composizione della fotocamera principale né del quantitativo di RAM e di spazio interno; per quanto riguarda il prezzo, Digital Chat Station svela che dovrebbe arrivare sul mercato a circa 140 euro al cambio.

Restando in tema di tablet molto economici con un buon rapporto qualità/prezzo, l’ottimo Samsung Galaxy Tab A8 da 10.5” in offerta su Amazon con un importante sconto del 33%.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display LCD da 10.36 pollici a risoluzione 2000 x 1200 pixel con frequenza di aggiornamento a 60 Hz;

Processore Qualcomm Snapdragon 680;

Batteria da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W;

Quattro speaker con tecnologia Dolby Atmos;

Supporto OPPO Pencil.

