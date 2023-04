OPPO e OnePlus smentiscono abbandono Europa

In seguito alle indiscrezioni relative all’abbandono del mercato europeo da parte di OnePlus e OPPO, le due società parte del conglomerato BBK Electronics smentiscono a livello internazionale la notizia con nuove dichiarazioni che tolgono ogni dubbio ai fan dei brand e non solo. A quanto pare, dunque, la questione con Nokia dovrebbe infine giungere a una soluzione positiva per tutte le parti coinvolte, dalle aziende ai consumatori.

Le dichiarazioni di OPPO e OnePlus

A parlarne alla stampa è stato il Global PR Manager di OnePlus, James Patterson, rilasciando una dichiarazione molto chiara:

“OnePlus non lascerà l’Europa e il Regno Unito, le sue operazioni proseguono normalmente in tutti i mercati. OnePlus continuerà a investire sul mercato europeo per fornire prodotti e soluzioni ancor più innovativi ai clienti.”

Parallelamente, anche OPPO ha aggiunto qualche dettaglio in merito:

“Abbiamo avuto un ottimo inizio nel 2023 con il lancio di successo di diversi prodotti in Europa e ne abbiamo un’altra serie di prodotti in arrivo per il resto dell’anno. Come sempre, OPPO e OnePlus in futuro continueranno a fornire prodotti più innovativi e il miglior servizio per gli utenti.”

Ricordiamo, dunque, l’origine del problema: in Germania ha corso da ormai anni una disputa sui brevetti con Nokia, la quale avrebbe richiesto il pagamento di una sonora multa o il raggiungimento di accordi con il colosso delle telecomunicazioni al fine di poter continuare le operazioni nel Vecchio Continente.

In questi giorni, tuttavia, la situazione starebbe mutando a favore di OPPO e dei consumatori: l’azienda, difatti è in trattative con Nokia e mira, con un atteggiamento costruttivo, a risolvere la questione una volta per tutte senza abbandonare il mercato europeo.