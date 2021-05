OPPO premia ancora una volta i tech fan con delle promozioni per dare il benvenuto all'estate 2021, ormai alle porte. Potrai approfittarne per portare a casa un Find X3 Pro oppure un A94 ricevendo in omaggio una serie di premi.

OPPO: le super promozioni estive

Se da oggi, 20 maggio, fino al 27 giugno deciderai di comprare un OPPO Find X3 Pro (scopri il prezzo migliore del momento su Amazon) riceverai omaggio un paio di cuffioni over earBang & Olufsen Beoplay H4, il cui valore è di 300€. Se invece sceglierai un OPPO A94 5G (scopri il prezzo migliore del momento su Amazon) in omaggio per te c'è un Band Syle il cui valore è di 69€.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha commentato così la promozione:

“OPPO Find X3 Pro e OPPO A94 riflettono al meglio il lavoro di ricerca, innovazione e qualità che caratterizza le ultime lineup smartphone dell’azienda. Attraverso questa iniziativa, gli utenti che scelgono OPPO avranno la possibilità di avere il meglio della tecnologia, con accessori audio e wearable per un’esperienza completa e al passo con lo stile di vita sempre più interconnesso di oggi.”

Per partecipare alla promozione, devi solo comprare il tuo device da uno dei negozi online e offline aderenti alla promozione e poi registrare la prova d'acquisto entro il 6 luglio su OPPOpromo.it.

