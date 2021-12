OPPO K9x è ufficiale: è meglio di Redmi Note 11?

OPPO K9x è un nuovo smartphone Android di fascia media posizionato in una categoria di prodotti molto interessante. La scheda tecnica, che vedremo tra poco, lo pone in diretta competizione con dispositivi molto valido come Redmi Note 11. Lo smartphone, affiancato dai fratelli OPPO K9, OPPO K9 Pro e OPPO K9s, è l'ultima aggiunta all'interno dei device caratterizzati da un buon rapporto qualità/prezzo.

OPPO K9x: caratteristiche e design

Frontalmente è presente un display LCD da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. La fotocamera punch hole, posizionata all'estremità superiore sinistra, integra un sensore da 16 MP; sul retro, invece, il modulo fotografico triplo è costituito da un sensore principale da 64 MP, uno macro da 2 MP e un di profondità da 2 MP. Piuttosto singolare la scelta di non introdurre un sensore ultra grandangolare al posto di quello macro.

Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 810 accompagnato da 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1 espandibile tramite microSD, mentre il sistema operativo è Android 11 con la personalizzazione ColorOS 12. La batteria è da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 33 W, monta il jack audio da 3.5 mm e il sensore per le impronte è posto lateralmente di fianco il bilanciere del volume.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di OPPO è disponibile nei colori Obsidian Black e Silver Purple e nelle seguenti configurazioni:

6+128 GB

8+118 GB

8+256 GB

Atteso al lancio il 27 dicembre, non è ancora chiaro a che prezzo verrà proposto.