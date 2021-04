Si dice che lo smartphone OPPO PEXM00 che è stato avvistato nei giorni precedenti sui siti di certificazione TENAA e 3C in Cina possa approdare sul mercato con il moniker di OPPO K9 5G in Cina. Il device dovrebbe diventare ufficiale il 6 maggio ed è già disponibile per il preordine sui siti dei rivenditori cinesi. Sebbene la maggior parte delle specifiche del K9 5G fosse già nota, non c’era alcuna conferma ufficiale in merito al suo chipset. Il produttore cinese ha ora confermato che arriverà con il nuovo processore midrange di casa Qualcomm.

OPPO K9 5G: cosa sappiamo?

Lo Snapdragon 768G che alimenterà l’OPPO K9 5G offre velocità di clock di picco di 2,8 GHz. Questo SoC è una versione overcloccata dello Snapdragon 765G. La società ha anche confermato che il K9 arriverà con la tecnologia di raffreddamento a liquido 3D.

L’OPPO K9 5G dovrebbe arrivare come il device più conveniente del brand con il supporto per la ricarica rapida da 65 W. Il sistema a tripla fotocamera posteriore del dispositivo ha una lente principale da 64 megapixel. Gli elenchi di preordini del telefono hanno rivelato che sarà disponibile in Cina in due configurazioni:

8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione;

8 GB di RAM + 256 GB di storage.

Il telefono arriverà nelle edizioni di colore nero e blu sfumato. Altri rapporti hanno rivelato che il terminale disporrà di uno schermo AMOLED FHD + da 6,43 pollici integrato con uno scanner di impronte digitali. Il pannello è dotato di uno snapper da 32 megapixel per selfie e videochiamate e la sua configurazione fotografica posteriore ha un obiettivo principale da 64 megapixel, uno sparatutto secondario da 8 megapixel e una terza ottica da 2 megapixel. L’OPPO K9 5G ha una batteria a doppia cella da 2.100 mAh e si avvia con il sistema operativo Android 11.

Non ci sono parole sul prezzo del dispositivo. Oltre al lancio del K9 che avverrà il 6 maggio, la società lancerà anche OPPO Enco Air TWS e una nuova OPPO Band.

