Oppo, iPhone Xiaomi: eBay non scherza e solo oggi quasi li regala

Non c'è proprio limite agli sconti con eBay che ha sfoderato un'offerta, anzi tre, davvero incredibili per la Cyber Week, una settimana caldissima per il colosso dell'ecommerce. Oggi, fino a esaurimento scorte, potreste portarvi a casa un OPPO Reno 4Z 5G a soli 209,99 euro! Stiamo parlando di uno sconto pari al 68%. Non solo, ma il colosso dello shopping online ha anche messo in super promozione altri due smartphone eccezionali: il nuovissimo iPhone 13 e il fantastico Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Offerte così non si erano mai viste.

eBay: prezzi scontati prodotti regalati

Diciamo che non sono gratis, ma visti i prezzi da listino possiamo dire quasi regalati. eBay sta davvero esagerando e saper cogliere al volo la migliore offerta è essenziale perché questi prodotti super scontati finiranno velocemente in sold out. Stamattina sono esattamente tre le bombe online che stanno beneficiando dell'evento Black Friday.

Partiamo dal prezzo super. Stiamo parlando dell'incredibile OPPO Reno4 Z 5G che su eBay potete trovare al prezzo speciale di 209,99 euro. Un'occasione da cogliere al volo per questo smartphone di fascia alta che promette grandi soddisfazioni. Ovviamente, scontato al 68% diventa ancora più interessante. Doppia fotocamera centrale, display con refresh rate da 120 Hz e ricarica rapida 18W con batteria da 4000 mAh.

Continuiamo con la seconda bomba esplosiva proposta da eBay, il nuovissimo iPhone 13 5G 256GB di casa Apple. Un gioiellino per gli amanti della “mela morsicata”. Stanno calando molto le disponibilità per questo prodotto e trovarlo addirittura scontato è un'opportunità imperdibile. Il prezzo speciale di acquisto è di 1.035,99 euro.

Terminiamo con il terzo prodotto ultra scontato. eBay ci sta regalando uno splendido Xiaomi Redmi Note 10 Pro a soli 249,99 euro. Il miglior prezzo in assoluto da prendere e portare a casa senza se e senza ma. In meno di 24 ore il colosso degli eCommerce ne ha già venduti una dozzina. Si tratta di gioiellino che offre una fantastica fotocamera posteriore da 108MP.

Insomma, ogni lasciata è persa e queste tre offerte bomba vanno colte subito al volo prima che finiscano!