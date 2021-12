OPPO: il primo foldable dell'azienda è senza segreti

Il primo foldable di casa OPPO si mostra online sul portale di Geekbench; il dispositivo arriverà con il processore Qualcomm Snapdragon 888 a bordo, 12 GB di RAM e molto altro ancora.

OPPO foldable: cosa sappiamo ad oggi?

Secondo quanto riferito, la società cinese sta lavorando al suo primo smartphone pieghevole. Si ipotizza che il dispositivo in questione con numero di modello PEUM00 che è stato recentemente individuato sulla piattaforma di certificazione TENAA potrebbe essere proprio il primo pieghevole del marchio. Ora, il dispositivo PEUM00 è apparso sul sito di benchmark di Geekbench mostrando alcune delle sue specifiche chiave.

L'elenco rivela che il terminale sarà alimentato dal chipset di Qualcomm il cui nome in codice è “Lahaina“. La frequenza di base del chip ha una frequenza di base di 1,80 GHz. Questi indizi suggeriscono che il gadget PEUM00 in questione potrebbe essere alimentato dal chipset Snapdragon 888 o 888 Plus.

Non di meno, il device potrebbe essere dotato di Android 12 e 12 GB di RAM. Ha ottenuto 4582 punti nel test single-core e 14371 punti nel test multi-core.

Diversi rapporti hanno affermato che il primo telefono pieghevole del marchio avente nome in codice “Peacock” potrebbe debuttare questo mese. È probabile che sfoggi un design pieghevole verso l'interno simile a quello del Galaxy Fold. Dovrebbe essere dotato di un pannello OLED LTPO da 8 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il suo pannello esterno invece, potrebbe disporre di bordi curvi e un design con schermo perforato. È probabile che supporti una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

L'unità a tripla lente del dispositivo potrebbe includere una main camera Sony IMX776 da 50 megapixel, un obiettivo IMX481 da 16 megapixel e una lente Samsung S5K3M5 da 13 megapixel.

Per i selfie, potrebbe disporre di una snapper selfie da 32 megapixel, ma non è chiaro se la camera sarà sul display della cover o all'interno del dispositivo. Avrà 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W.