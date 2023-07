OPPO: fino all'80% di sconto sullo store ufficiale, corri subito a vedere

Fino all’80% di sconto sui prodotti smartphone, IoT e accessori che partecipano alla promozione di OPPO, valida fino al 31 luglio. Tutti gli articoli in promo sono disponibili su questa pagina dell’OPPO Store.

Corri subito a vedere tutte le promozioni attive sugli ultimi device usciti, cuffie, auricolari e accessori quali caricabatterie e cover.

Su OPPO Store sconti fino all’80% con pagamenti in dieci rate senza interessi

Primo esempio di super sconto. Se acquisti il nuovo OPPO Find N2 Flip, la cover OPPO X QEEBOO è in promo a 4,99 euro anziché 59,99 euro. Praticamente regalata.

Poker di regali – stavolta senza il quasi – se invece effettui il preordine del nuovo OPPO Reno10 Pro, uno dei medio gamma più convincenti di tutto il 2023. Come dicevamo, i regali sono quattro: OPPO Enco Air3 Pro (valore 89,99 euro), OPPO Band 2 (valore 69,99 euro), cover per OPPO Reno10 (valore 19,99 euro), supporto smartphone per auto (valore 9,99 euro).

Ti attende anche un enorme bundle se preordini il nuovo OPPO Pad 2, esclusiva dello store ufficiale: OPPO Smart Touchpad Keyboard (valore 149,99 euro), OPPO Pencil (valore 99,99 euro) e OPPO Smart Case (valore 49,99 euro).

Le super promozioni di OPPO saranno valide fino al prossimo 31 luglio, mentre per i preordini la scadenza è limitata (nel momento che vi scriviamo restano 37 ore). Per approfittare delle promo vi basta seguire il link posizionato qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.