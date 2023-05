OPPO Find X5: sconto FOLLE su Amazon e lo paghi anche a rate

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia medio-alta Android e non sapete cosa comprare, oggi vogliamo consigliare il meraviglioso e potentissimo OPPO Find X5 a soli 599,99€, spese di spedizione incluse. Questo dispositivo è un gadget assolutamente interessante per ciò che offre e per il prezzo a cui viene venduto.

Lo smartphone è un cameraphone eccellente dotato di tre sensori all’avanguardia così ripartiti: 50+50+13 Megapixel che girano video in 4K e consentono di fare scatti bellissimi anche al buio. Lo schermo è un pannello avanzatissimo da ben 6,55 pollici con risoluzione FullHD+, tecnologia AMOLED e refresh rate fino a 120 Hz. Capite bene che è un’ammiraglia incredibile, dotata di una batteria da 4800 mAh che si ricarica in un lampo, di un processore che fa girare fluidi anche i videogiochi più impegnativi, con Android 12 sotto la scocca e ColorOS come skin al seguito. Non manca lo Storage da 256 GB capiente per l’archiviazione dei file. Questo è un vero gioiello, dotato anche di un design accattivante e una colorazione bianca sulla back cover. Che ve ne pare?

OPPO Find X5: il flagship più incredibile al prezzo più basso

Se acquisterete questo OPPO Find X5 da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare le spese di spedizione incluse, la consegna rapida in pochissimi giorni con il servizio di Amazon Prime, la possibilità di ritirare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Volendo, potrete anche dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Fra le altre cose, ricordiamo che c’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. A 599,99€ questo flagship è il miglior prodotto che si possa comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.