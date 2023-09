OPPO Find X5 Pro: un'OCCASIONE da prendere al volo (-24%)

Se sei alla ricerca del top di gamma perfetto, l’OPPO Find X5 Pro è ciò che stavi cercando. E oggi, grazie all’incredibile sconto del 24% su Amazon, è il momento perfetto per aggiornare il tuo smartphone. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 649,99 euro. Inoltre se vuoi, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

OPPO Find X5 Pro: le scorte a disposizione sono quasi terminate

L’OPPO Find X5 Pro offre un sistema di fotocamere eccezionale, composto da una tripla IA da 50+50+13MP firmata Sony IMX766, garantendo scatti incredibilmente dettagliati e luminosi. La fotocamera frontale da 32MP cattura selfie perfetti. Con funzionalità avanzate come Video UltraNight 4K e HDR, le tue foto e i tuoi video saranno sempre al massimo.

L’OPPO Find X5 Pro vanta un display AMOLED da 6.7” con risoluzione WQHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che offre colori vividi e immagini nitide. Grazie alla tecnologia LTPO e alla protezione visiva avanzata, la tua esperienza visiva sarà semplicemente straordinaria.

Con una batteria da 5000mAh, l’OPPO Find X5 Pro ti permette di utilizzare il tuo smartphone tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza energia. E quando è il momento di ricaricare, la tecnologia SuperVOOC 80W+AirVOOC 50W ti consente di ricaricare il dispositivo in modo rapido e conveniente.

Grazie allo sblocco schermo sotto il display, l’OPPO Find X5 Pro offre un accesso sicuro e immediato al tuo smartphone. Che tu preferisca l’impronta digitale o lo sblocco facciale, il dispositivo garantisce la massima sicurezza dei tuoi dati. Con la certificazione IPX68, questo device è progettato per resistere all’acqua e alla polvere, offrendoti tranquillità anche nelle condizioni più avverse.

Con Android 12 e ColorOS 12.1, l’OPPO Find X5 Pro offre un’interfaccia utente fluida e intuitiva. Approfitta di questa incredibile offerta su Amazon e goditi un’esperienza smartphone di livello superiore. Non perdere altro tempo e acquistalo al prezzo incredibile di soli 649,99 euro, prima che questa occasione finisca.

