OPPO Find X5 Pro: ultimo giorno per acquistarlo in 10 rate da 65 euro

Alla mezzanotte di oggi, lunedì 31 luglio, scade l’offerta della promo Summer Days di OPPO sul modello Find X5 Pro, top di gamma dell’azienda per il 2022. Dopo aver debuttato a 1.199,99 euro, ancora per poche ore lo puoi acquistare a 649,99 euro, per effetto del 46% di sconto rispetto al prezzo originale e il 19% di sconto sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (799,99 euro, ndr).

Lo puoi acquistare anche a rate scegliendo tra Scalapay (3 rate da 216,67 euro senza interessi) e PagoDIL (10 rate da 65 euro senza interessi). La consegna, gratuita, è affidata a DHL Express.

OPPO Find X5 Pro in offerta a quasi metà prezzo

Il telefono OPPO Find X5 Pro si distingue da tutti gli altri smartphone di fascia premium per essere realizzato nella sola finitura in ceramica. In mano risulta molto solido, con una sensazione al tatto di telefono di fascia alta elevata all’ennesima potenza.

Un altro fiore all’occhiello di Find X5 Pro è il display da 6,7 pollici AMOLED con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. In definitiva, uno degli schermi più belli sia del 2022 che di quest’anno.

Dove raggiunge ancora una volta l’eccellenza è nel comparto camere. Una doppia fotocamera da 50 MP IMX766, con il sensore principale stabilizzato su 5 assi, la partnership con Hasselblad e il software MariSilicon X a completare un quadro da top cameraphone.

Merita infine una menzione speciale la ricarica rapida a 80W, che consente di ricaricare lo smartphone da 0 a 100 in appena 12 minuti.

L’offerta dei Summer Days di OPPO sul top di gamma Find X5 Pro terminerà oggi. Approfittane per risparmiare qualcosa come 549 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.