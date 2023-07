Oppo Find X5 Pro in super offerta su Amazon: risparmi 200€

Cerchi un top di gamma Android con prestazioni da primo della classe ad un prezzo imbattibile? Allora ti suggeriamo di approfittare di questa offerta imperdibile su Amazon dedicata al formidabile OPPO Find X5 Pro, uno smartphone avanzato che ha fatto rapidamente breccia nel cuore di appassionati e critici grazie ad un design carismatico e ad un comparto fotografico semplicemente impeccabile. Oggi può essere tuo a soli 649€, con un risparmio di esattamente 200€ sul suo normale prezzo. Ma devi fare in fretta: questa offerta sta facendo gola a molti appassionati e le unità in offerta rischiano di andare out of stock molto rapidamente!

Questo dispositivo si distingue per il suo comparto fotografico avanzato, assicurando immagini di qualità eccezionale. L’OPPO Find X5 Pro è dotato di una tripla fotocamera IA da 10 bit con sensori Sony IMX766 da 50+50+13MP e una fotocamera frontale da 32MP (Sony IMX615), che rende ogni selfie un capolavoro. Con funzioni come Foto, Video 10bit, Video UltraNight 4K, Hasselblad Filter, HDR, e AI Beautification, avrai tutte le opzioni per catturare i momenti perfetti in maniera creativa. Il display AMOLED 10bit LTPO da 6.7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e risoluzione WQHD+ garantisce un’esperienza visiva vivida e nitida, mentre la protezione visiva salvaguarda la tua vista durante l’uso prolungato.

La batteria da 5000mAh assicura un’autonomia di lunga durata, mentre la tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC80W+AirVOOC50W garantisce che il tuo smartphone sia sempre pronto all’uso. Puoi sbloccare il tuo OPPO Find X5 Pro con un semplice tocco o uno sguardo grazie alla tecnologia di riconoscimento dell’impronta digitale sotto lo schermo e allo sblocco facciale. Con la certificazione IPX68, il tuo OPPO Find X5 Pro è resistente all’acqua, offrendoti una tranquillità maggiore nell’uso quotidiano. Il pacchetto include un trasformatore e un cavo di ricarica USB, una clip per estrarre la SIM, una cover in silicone, una pellicola protettiva pre-applicata, un manuale d’installazione e una garanzia. OPPO Find X5 Pro viene fornito con Android 12 e ColorOS 12.1, offrendoti un’esperienza utente fluida e personalizzata. Non perdere questa opportunità di avere un top di gamma Android a un prezzo eccezionale. Acquista il tuo OPPO Find X5 Pro su Amazon oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.