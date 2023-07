OPPO Find X5 Pro: in offerta a QUESTO PREZZO su Amazon è da prendere subito

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone potente e con un prezzo più accessibile rispetto ai top di gamma, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da non perdere: OPPO Find X5 Pro è disponibile con un prezzo scontato di 649 euro, raggiungendo il suo minimo storico sullo store. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

OPPO Find X5 Pro è in offerta su Amazon: da prendere subito

OPPO Find X5 Pro può contare su di un comparto tecnico davvero completo: a gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80 W e ricarica wireless da 50 W.

Tra le specifiche c’è spazio anche un ampio display da 6,7 pollici con pannello AMOLED con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, e la certificazione IPX68. Il sistema operativo è Android 13. Dal punto di vista tecnico, lo smartphone di OPPO non ha punti deboli e con l’offerta di oggi diventa sempre di più un best buy.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare OPPO Find X5 Pro al prezzo scontato di 649 euro. Si tratta di uno sconto davvero ottimo per lo smartphone che ora raggiunge il suo minimo storico. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.