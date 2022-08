OPPO Find X5 Lite, smartphone bellissimo con tripla cam a prezzo WOW

L’offerta eBay di oggi sul validissimo smartphone di fascia media OPPO Find X5 Lite è l’occasione ideale per mettere le mani su uno tra i migliori device del momento al prezzo più conveniente di sempre. Ad appena 339€, infatti, solo oggi hai la possibilità di acquistare il bellissimo smartphone di OPPO al prezzo più basso sul web; inoltre, se lo acquisti con PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Basta un rapido sguardo al design di OPPO Find X5 Lite per rendersi conto che si tratta di un dispositivo che di “economico” non ha proprio nulla, a partire dal design realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un look & feel decisamente appagante.

OPPO Find X5 Lite crolla su eBay al prezzo più conveniente sul web: affare d’oro

Frontalmente è presente un bellissimo display AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione con colori ben calibrati e una valida illuminazione, mentre sotto il cofano un potente processore octa core di ultima generazione ti assicura rapidità nell’avviare le applicazioni e in generale nel rispondere alle tue necessità.

OPPO Find X5 Lite non si fa mancare nulla nemmeno dal punto di vista fotografico: sul retro è presente un modulo triplo con un sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica. La batteria da 4500 mAh, inoltre, supporta la ricarica rapida per offrirti tantissime ore di autonomia anche dopo una ricarica di appena 20 minuti.

Non farti scappare questa validissima occasione per mettere le mani su uno degli smartphone Android di fascia media più validi e completi di questo periodo, solo per oggi a prezzo ridicolo su eBay. Acquista subito OPPO Find X5 Lite e ricorda che se lo acquisti con PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.