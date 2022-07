OPPO Find X5, il RE dei top di gamma crolla su Amazon (-20%)

OPPO Find X5 è senza ombra di dubbio uno tra i migliori smartphone Android di quest’anno, e quest’oggi grazie a una incredibile offerta di Amazon può essere finalmente tuo a un prezzo mai così conveniente. Infatti, con uno sconto del 20%, il top di gamma del colosso cinese crolla ad appena 799€ rappresentando così un’occasione più unica che rara per mettere le mani sopra un terminale di fascia premium al prezzo di un classico device di fascia medio alta.

OPPO Find X5 è stato realizzato per rispondere alle tue personali esigenze assicurandoti un’esperienza di utilizzo senza compromessi in qualsiasi momento della giornata.

OPPO Find X5 è tuo con il 20% di sconto su Amazon: non perdere questa occasione

Caratterizzato da un design dal profilo premium con una eccellente scelta dei materiali, lo smartphone di OPPO monta uno spettacolare display ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz: si tratta di una caratteristica che indica una estrema fluidità di utilizzo e una esperienza molto appagante anche durante il gaming.

Sotto il cofano trova posto un potentissimo processore octa core di Qualcomm di ultima generazione in grado di avviare qualsiasi tipologia di applicazioni in un istante, mentre sul retro la potente fotocamera tripla presente un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica anche al buio. Inoltre, lo smartphone di OPPO monta una batteria da 4800 mAh pensata per assicurarti ore e ore di utilizzo senza compromessi.

Come hai visto lo smartphone di OPPO ha tutto ciò di cui hai bisogno per assicurarti un’esperienza di utilizzo al top per molti anni avvenire. Non farti scappare questa occasione e mettilo subito nel carrello di Amazon fintanto che può essere tuo con il 20% di sconto, con consegna rapida in 1 giorno e senza spese di spedizioni con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.