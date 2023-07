OPPO Find X5: a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire (550€)

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media che non costi troppo ma che offra comunque specifiche interessanti, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama OPPO Find X5 ed è un flagship killer davvero unico; è il fratello “minore” dell’OPPO Find X5 Pro, un terminale di fascia alta arrivato sul mercato poco più di un anno fa. Il dispositivo che vi proponiamo vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile; pensate che su Amazon lo pagherete solo 549,99€ al posto di 599,99€, spese di spedizione incluse. Fate presto prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione dedicata; è un’esclusiva unica nel suo genere.

OPPO Find X5: le caratteristiche

Uno degli aspetti principali da tenere in conto quando si acquista un device come OPPO Find X5 è sicuramente il design: qui troviamo un pannello da 6,55″ Dynamic AMOLED con refresh rate di 120 Hz e risoluzione FullHD+, supporto alla gamma colori a 10 bit e molto altro ancora. Ottimo il comparto fotografico; abbiamo tre sensori coadiuvati dall’intelligenza artificiale che godono di funzionalità assurde. Si parte dal sensore principale da 50 megapixel, un Sony IMX766, che realizza scatti nitidi anche di notte in 4K, clip in 10 bit, in HDR, il tutto gestito dai filtri di Hasselblad. La selfiecam da 32 Megapixel vi assicura videocall e autoscatti di altissimo pregio.

Come non citare la batteria da 4800 mAh che assicura un giorno di utilizzo intenso e che si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 80W via cavo; c’è, volendo, anche la AirVOOC da 3oW. Si sblocca con il riconoscimento del volto e con l’impronta digitale sul display. È un telefono IP54 e all’interno della confezione troverete sia l’alimentatore che il cavo USB Type-C, oltre alla pratica cover in silicone e una pellicola per lo schermo pre-applicata sul device. Con un prezzo di soli 549,99€ questo midrange premium è una vera chicca; elegante, con una finitura liscia che dona al Find X5 un look esclusivo.

