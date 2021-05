Per celebrare l'evento epocale che pone la Cina tra i ranghi dell'esplorazione spaziale, come secondo paese a far atterrare con successo un veicolo spaziale su Marte, chiamato Tainwen-1, OPPO ha annunciato un nuovo smartphone: Find X3 Pro Mars Exploration Edition.

OPPO x Marte

Innanzitutto, il Find X3 Pro Mars Exploration Edition adotta nel design alcune caratteristiche che riflettono l'esplorazione del pianeta Marte: nella parte posteriore il dispositivo reca le iscrizioni Mars 2021 e Utopia Planitia, che è il sito di atterraggio del veicolo spaziale cinese Tainwen-1 sul pianeta rosso.

Il terminale è disponibile in una nuova tonalità di grigio ispirata allo spazio estremo, mentre il pannello sul retro è realizzato in vetro AG con finitura metallica per creare una texture simile a quella usata nei materiali in ambito spaziale. Anche la confezione di questo nuovo modello è unica, come potete notare dal video di seguito.

Un'altra caratteristica distintiva del Find X3 Mars Exploration Edition sono i nuovi filtri per la fotocamera, che sono in grado di applicare un effetto “marziano” agli scatti. Inoltre, sul lato software il telefono è progettato con il tema Marte personalizzato, accanto a sfondi dinamici che cambiano tonalità per riflettere il tempo che muta dalla mattina alla sera sul Pianeta Rosso.

A parte queste modifiche al design e al software, Find X30 Mars Edition ha le stesse specifiche del modello standard. Tra queste, ricordiamo il display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione QHD + e supporto per la frequenza di aggiornamento di 120Hz, il chip Snapdragon 888 con 16 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 4.500 mAh.

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, l'OPPO Find X3 Pro Mars Exploration Edition è attualmente in vendita in Cina per 6.999 yuan (al cambio, circa 900 euro).

OPPO

Smartphone