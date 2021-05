Tra le offerta più interessanti di oggi c'è il nuovo OPPO Find X3 Neo disponibile da Unieuro a 689€. Si tratta del prezzo più basso di sempre per lo smartphone di fascia alta del produttore cinese.

Presentato a marzo insieme al fratello minore X3 Lite e al flagship X3 Pro, Find X3 Neo offre un hardware da top di gamma, con SoC Qualcomm Snapdragon 865, ben 12GB di RAM e 256GB di storage interno. L'ampio display da 6.55 pollici AMOLED FullHD presenta una generosa curvatura ai bordi e occupa l'intero pannello frontale, lascia spazio soltanto alla fotocamera selfie incassata in un piccolo foro in alto a sinistra.

Sul retro troviamo 4 fotocamere, alla principale da 50MP si aggiunge una ultra-grandangolare da 16MP, un teleobiettivo con zoom ottico e un sensore Macro da 2MP. OPPO Find X3 Neo può registrare video in 4K super stabilizzati, grazie alla funzione Ultra Steady Video 3.0, che consente riprese professionali come quando si utilizza un gimbal.

Non manca il supporto alla ricarica ultra rapida SuperVooc 2 con output a 65W, la batteria a 4.500 mAh in poco più di 30 minuti passa da 0 a 100%, sfruttando il caricatore incluso in confezione.

Oggi è possibile acquistare OPPO Find X3 Neo in offerta sul sito Unieuro a 689€, minimo storico per uno degli smartphone di fascia alta dal miglior rapporto qualità/prezzo.

